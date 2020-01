Verkeersborden krijgen geen vrouwelijke variant

Het Zwitserse Genève gaat de helft van de verkeersborden bij zebrapaden vervangen door een nieuwe variant met een vrouwelijk poppetje. Het nieuws werd breed uitgemeten en met enthousiasme ontvangen in andere steden. In Nederland kwam een PvdA-raadslid in Eindhoven op de proppen met een plannetje voor vrouwelijke poppetjes op borden.

Gemeenten hebben echter niet de vrijheid om verkeersborden naar eigen invulling te ontwerpen. Daar gaat Den Haag over. Verkeersminister Van Nieuwenhuizen voelt er helemaal niets voor om iets te gaan doen aan de poppetjes op borden.

