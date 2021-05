Kabinet houdt voet bij stuk: ’We gaan niet nog verder versoepelen’

Verschillende virologen gaven afgelopen week aan dat zij denken dat het kabinet de touwtjes al eerder zou kunnen laten vieren. Dat zou bij meerdere sectoren in goede aarde vallen. Dat bijvoorbeeld musea nog niet open mogen wordt lang niet door iedereen begrepen.

„We dalen iedere dag opnieuw”, zegt demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdag over de bezetting van ziekenhuisbedden. „Dat is heel erg goed nieuws. Tegelijkertijd moeten we dingen wel stap voor stap blijven doen”, vindt hij.

De CDA-minister benadrukt dat stap drie een behoorlijk grote is. „Dat introduceert ook dat je weer in groepen binnen bijeen kan komen. Dat betekent dat het aantal besmettelijke personen flink moet zijn gedaald.”

1,5 meterregel

Zover zijn we volgens De Jonge nu nog niet. Wel wordt bekeken of de 1,5-meterregel in het voortgezet onderwijs al eerder geschrapt kan worden. Eerder was het kabinet daar nog erg huiverig voor. Dat er meer ruimte komt voor middelbare scholieren om weer naar school te gaan, vindt het kabinet uiteraard fijn, maar hun ouders zijn vaak nog niet ingeënt. Uit angst voor nieuwe brandhaarden zette het kabinet er tot dusverre de rem op.

Op 1 juni bepaalt het kabinet of stap drie van het openingsplan daadwerkelijk kan worden gezet. Dan wordt idealiter besloten dat musea, theaters en bioscopen weer open kunnen en dat het thuisbezoek uitgebreid kan worden van twee naar vier personen. Horecagelegenheden zouden dan ook onder voorwaarden open kunnen voor uit eten gaan.