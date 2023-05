Zes doden door kettingbotsingen tijdens zandstorm in Illinois

De ongelukken vonden rond 11.00 uur plaats op een snelweg in landelijk gebied. Zand van nabijgelegen boerderijen werd op de weg geblazen en zorgde ervoor dat het zicht zo slecht werd dat automobilisten volgens de politie „niets” konden zien. Naast zo’n 40 tot 60 auto’s waren er volgens The Washington Post ook 30 bedrijfsvoertuigen bij de ongelukken betrokken. Twee vrachtwagens vlogen in brand.

De slachtoffers die naar het ziekenhuis werden gebracht, waren volgens de politie tussen de 2 en 80 jaar oud. Tijdens een persconferentie sprak Kevin Schott, die de hulpdiensten coördineerde, volgens de krant van „een moeilijke situatie.” Hulpverleners kregen zand in hun ogen terwijl ze tussen de brandende voertuigen zochten naar slachtoffers, zei Schott. „Hier is nauwelijks voor te trainen, zoiets hebben we hier nog niet meegemaakt.”