Vrouwen woedend na seksistische speeches over ’sperma-emmers’ bij Amsterdams corps

Meer dan 270 leden ondertekenden een brief, waarin zij de ’ronduit beledigende, beschamende en betreurende’ dialoogsessies afkeuren. Volgens bronnen zou onder anderen de cultuurverandering-senator van het corps een betoog hebben geleverd, waarin meerdere malen werd herhaald hoe vrouwen ’hoeren’ zijn en hoe de cultuurverandering een façade is. Vorig jaar kwam het Amsterdamsch Studenten Corps nog in het nieuws na een uit de hand gelopen ontgroening. Nog geen maand geleden maakte het corps maatregelen bekend om een cultuuromslag binnen de studentenvereniging te realiseren.

Zondag vond op de NDSM-werf een diner plaats ter gelegenheid van de viering van het 34e lustrum van de vereniging. Mannen en vrouwen zaten gescheiden. Bij de heren waren er echter speeches die nu veel stof doen opwaaien. „Als zij bedenkt om op 24 juli, op een zondag, in haar mooiste jurk zich naar de NDSM-werf gaat begeven, is zij een…”, vraagt één van de leden in een filmpje dat De Telegraaf heeft ingezien. Daarop roept een zaal vol mannen in koor: „HOER!”, gevolgd door gelach, waarop de speecher reageert met ’Exact. Jullie beginnen ze beter te leren herkennen’. Alleen al in de 50 seconden durende video worden vrouwen tot vijf keer toe hoer genoemd.

Cultuurverandering

„Wij horen de mannen al denken, ’het is maar een grap’. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig. Neemt de Senaat nou hun eigen ’cultuurverandering’ niet serieus? Is dat wat we hier met onze eigen ogen meemaken? Als het zo doorgaat, zal deze vereniging straks niks meer zijn dan een lege huls. Iets wat ooit zo dierbaar was: maar wij nu geen verbintenis meer mee voelen”, valt te lezen in de brandbrief.

Daarin wordt ook verteld dat meerdere vrouwen aangegeven hebben zich niet veilig te voelen en daardoor besloten niet aanwezig te zijn bij de laatste dag van het lustrum. Ook zouden er meisjes die zondag in de bediening werkten bij het diner weggehaald zijn, omdat zij zich onveilig voelden.

„Het liefst zouden we natuurlijk zien dat de leden van het Hoogkader die speechten uit hun functie worden gezet, maar dat is een lastige vicieuze cirkel als precies deze mensen ook degenen zijn die over die autoriteit beschikken. Jullie hebben je eigen gepredikte waarden verdorven en bedrogen”, aldus de ondertekenden van de brief.

De senaat van het Amsterdamsch Studenten Corps was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.