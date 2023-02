Voetballer Ihattaren gearresteerd op verdenking van mishandeling ex-vriendin

De politie Utrecht wil niet bevestigen dat Ihattaren is aangehouden. Wel stellen ze dat er een 21-jarige man is gearresteerd op verdenking van een zaak in de relationele sfeer. „Hij is verhoord en zit vast”, aldus een politiewoordvoerster. De advocaat van Ihattaren laat aan De Telegraaf weten geen commentaar te hebben.

De politie heeft maandagochtend een inval gedaan in zijn woning aan de Haarzichtlaan in Vleuten, zo meldt het juicekanaal Realityfbi op Instagram. Daar hangt nu voor de deur gek genoeg een plakkaat dat de bewoner zijn huissleutel kan ophalen op een politiebureau in Utrecht.

’Undercovers’

Aan de overkant van de Haarzichtlaan staan twee buren te praten. Een van hen heeft de politieactie maandagochtend zien gebeuren. „Er was ook undercoverpolitie bij aanwezig”, aldus een van de buren. „We zien hem hier zelden. Heel soms zette hij een foto op Instagram met het huis op de achtergrond, meer niet.”

De zonweringen van de woning zijn naar beneden en het huis lijkt afgezien van een bankstel zo goed als leeg. Aan de achterkant liggen vuilniszakken en wat schoonmaakspullen. „Hij kan heel goed voetballen, maar wat hij daarnaast allemaal doet is minder. Wij zijn gelukkig allebei fan van Feyenoord”, besluit de overbuurman.

In september vorig jaar verloofde hij zich met TikTok-ster Yasmine. Op Instagram deelde het stel een foto waarop de influencer haar ring liet zien. Of ze verloofd of zelfs getrouwd waren is onduidelijk. Echter, zes weken na de romantische post bleek het stel alweer van elkaar gescheiden te zijn.

November

Het is de tweede keer in korte tijd dat de getalenteerde voetballer in de boeien is geslagen. In november werd hij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een bedreiging. Hij werd toen gearresteerd in een woning in Utrecht, waar hij op dat moment verbleef.

Zijn advocaat liet destijds weten dat de voetballer zo snel mogelijk terug zou keren naar zijn Italiaanse club Juventus om daar de trainingen te hervatten. Ajax huurde Ihattaren van de club in Turijn. De Amsterdammers besloten de linkspoot niet definitief over te nemen van de Oude Dame.

Veelbelovende voetbaltalent

De tweede arrestatie van het ooit zeer veelbelovende voetbaltalent, die op zijn vrije dag bij Juventus vanuit Turijn naar Amsterdam is gekomen, is wederom een dieptepunt in zijn loopbaan. Ihattaren maakte als jonge speler veel indruk bij PSV maar kreeg na de dood van zijn vader mentale problemen en kwam in conflict met de toenmalige trainer van PSV, Roger Schmidt.