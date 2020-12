’Mysterieuze monoliet in woestijn Utah weggehaald door 4 mannen’

Een van de mannen zou hebben gezegd: ’Daarom moet je geen afval in de woestijn achterlaten.’

De vondst van de monoliet maakte veel los. Niemand wist waar het object vandaan komt, of van wie het is. „Ik neem aan dat het van een newwave-artiest is of zoiets. Of van iemand die een grote fan was van de film 2001: A Space Odyssey”, zei de piloot Bret Hutchings van de helikopter, verwijzend naar een scène in de film uit 1968 waarin buitenaardse wezens zwarte monolieten achterlaten.

De pilaar werd een hit. Toeristen stroomden toe om selfies te maken met het mysterieuze object.

Laat geen sporen achter

Maar afgelopen vrijdag werd de monoliet weggehaald. Fotograaf Ross Bernards was ter plaatse. Hij beschreef hoe de groep uit het niets verscheen, en binnen tien of vijftien minuten het bouwwerk naar beneden had gehaald en wegbracht. Ze kwamen met zwaar gereedschap. „Een van hen keek ons aan, en zei; laat geen sporen achter”, beschreef Bernards op Instagram.

Hij wilde geen foto’s maken, om geen ruzie te krijgen, verklaart Bernards tegen The New York Times. Een vriend maakte wel snel een paar foto’s met zijn telefoon. Die beelden zijn korrelig. „We wisten niet wie het waren, en we gingen ze echt niet tegenwerken”, verklaart de vriend. „Ze lieten weten: dit is onze missie.”

Roemenië

Op een bergtop in het noorden van Roemenië is ondertussen een mysterieuze metalen monoliet verschenen en na vier dagen weer verdwenen. De zuil werd slechts enkele dagen later ontdekt dan de zuil in Utah.

De monoliet in Roemenië. Ⓒ AFP

Het object stond sinds 27 november in de bergachtige provincie Neam in een beschermd archeologisch gebied. In de reacties op sociale media werd het metalen object vergeleken met de monoliet die eerder opdook en verdween in Utah, al kreeg de Roemeense plaatconstructie kritiek vanwege slecht laswerk.

„Een niet-geïdentificeerde persoon, blijkbaar een slechte plaatselijke lasser, heeft het gemaakt”, zei de lokale journalist Robert Iosub. Zo plotseling als het bouwwerk verscheen, is ook dit bouwwerk dinsdag weer verdwenen. „Er is nu slechts een kleine kuil bedekt met rotsachtige grond over.”