QR-code bemachtigen in de CoronaCheck-app lukt niet Nog geen vrijheid na twee prikken: ’Van het kastje naar de muur gestuurd’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Eric Schuurman is gevaccineerd maar krijgt geen QR-code. Ⓒ Robert HOETINk

Varsselder - Hij is sinds 27 juni volledig gevaccineerd. Maar een QR-code bemachtigen in de CoronaCheck-app lukt niet. Eric Schuurman uit Varsselder wordt er moedeloos van. Al weken is hij met instanties in de weer om het voor elkaar te krijgen. Hij wil binnenkort naar Curaçao. „Ik word van het kastje naar de muur gestuurd.”