Celstraf voor 70-plusser die kinderporno verspreidde

De politie vond vorig jaar na een tip uit Canada ruim 25.000 kinderpornovideo’s en zo’n 300.000 foto’s op een computer en harde schijven bij de Leidenaar thuis. Hij wisselde beelden uit met anderen via datadragers als USB-sticks, stelt het OM. De 70-plusser verklaarde zelf dat hij een verslaving heeft en daar vanaf zijn pensioen mee bezig was. Ook zou hij dagelijks via de mail contact hebben gehad met anderen over kinderporno.

De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat de man de „een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de criminele kinderporno-industrie.” De man moet zich ook laten behandelen en mag van de rechter niet omgaan met minderjarigen.