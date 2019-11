Afrikaanse internetoplichter (24) vrijgelaten: miljoen euro schade

De Nigeriaanse Commissie voor Economische en Financiële Misdaden gaf deze foto vrij van internetoplichter Hope Olusegun Aroke. Ⓒ EFCC

LAGOS - Een Nigeriaanse gevangenisdirecteur is opgepakt omdat hij toestond dat een gedetineerde de gevangenis verliet om internetfraude te plegen, meldt de BBC. Emmanuel Oluwaniyi bestuurde de streng beveiligde gevangenis Kirikiri in hoofdstad Lagos. Ook het hoofd van de medische staf is opgepakt.