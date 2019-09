Pas op voor valse e-mails om abonnement De Telegraaf op te zeggen

Oplichters informeren de ontvangers van zo’n mail over het ’feit’ dat ze een tweejarig abonnement zijn aangegaan en dat er maandelijks €29,95 zal worden afgeschreven.

Wie daarna doorklikt op de knop ‘Opzeggen’ wordt om credit-cardgegevens gevraagd. Het is op die manier dat nietsvermoedende ontvangers van de mail geld afhandig gemaakt wordt.

De nep-mails zijn eenvoudig herkenbaar (bijvoorbeeld aan het e-mailadres), maar mocht u toch twijfelen of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via https://www.mijnmedia.nl/contact/ of telefonisch op 088-824 824 2.