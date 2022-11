Aardbeving met kracht van 5,9 schrikt West-Turkije op: tientallen gewonden

Minister Süleyman Soylu van Binnenlandse Zaken meldt dat ten minste één persoon ernstig gewond is geraakt. Hij zou in paniek van een balkon zijn gesprongen. Volgens de minister zijn er geen meldingen van ingestorte gebouwen. Wel worden er meer dan 8000 gebouwen op schade gecontroleerd.

Woensdag zijn de scholen dicht in de provincies Düzce en Sakarya. Het nationale rampenbureau AFAD meldt dat er gecontroleerde black-outs zijn in Düzce, en drong er bij de inwoners op aan niet in paniek te raken.

Schade in de provincie Duzce. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

Verschillende tektonische platen grenzen aan elkaar onder Turkije. In 1999 overleden door een aardbeving met een kracht van 6.3 ongeveer negenhonderd mensen, eveneens in Düzce. In hetzelfde jaar had een bijzonder sterke aardbeving met een kracht van 7.4 het leven geëist van meer dan 17.000 mensen in de regio rond de industriestad Izmit, zo’n 130 kilometer naar het westen. Bij een aardbeving in Izmir kwamen in oktober 2020 meer dan honderd mensen om het leven.

Experts verwachten in de nabije toekomst ook een sterke aardbeving voor de metropool Istanbul, waar ongeveer 16 miljoen mensen wonen.

