’Obesitas-epidemie maakt Mexico kwetsbaar voor coronavirus’

In Mexico zijn tot dusver 1890 coronapatiënten bekend en 79 doden als gevolg van het virus. „Deze mensen hadden jammer genoeg chronische ziekten of waren ouder”, zei López-Gatell. „Dit is het resultaat van minstens vier decennia van slechte voeding, een dieet dat is gecreëerd door producten met een lage voedingskwaliteit en zeer hoge calorieën, met name in bewerkte voedingsmiddelen.”

Volgens de overheidsfunctionaris heeft Mexico een van ’s werelds hoogste diabetes- en obesitascijfers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei eerder dat diabetespatiënten tot de risicogroep behoren die ernstig ziek kan worden door het coronavirus.