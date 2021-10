Waku Waku-betogers vangen bot bij rechter: samenscholen mag niet meer

De vrijheid om te demonstreren is een grondrecht, maar kent wel beperkingen, zoals verkeersveiligheid en het risico op wanordelijkheden. Daarnaast woog de rechter mee dat de demonstraties niet vooraf waren aangekondigd, zoals wel verplicht is.

Donderdag werden de uitbaters van Waku Waku zelf al in het ongelijk gesteld. Hun zaak is sinds maandag gesloten omdat ze principieel weigeren de QR-code te gebruiken. Die zou volgens hen discrimineren. De rechtbank erkent dat er onderscheid wordt gemaakt, maar de nieuwe toegangsregel is proportioneel en burgemeester Sharon Dijksma kon daarom niet anders dan handhaven en de sloten laten uitboren.

Verkeersader

De sympathisanten vingen vrijdag eveneens bot bij de voorzieningenrechter. Ze eisten elke dag van 17.00 tot 23.00 uur met vijfhonderd man te mogen verzamelen op de stoep voor Waku Waku. Dat ligt aan het Vredenburg, een verkeersader voor bussen en een belangrijke looproute tussen Utrecht CS en de binnenstad, voor shoppers en uitgaanspubliek.

De gemeente biedt in de plaats daarvoor het Jaarbeursplein aan. Ook een A-locatie, en in het zicht van het Stadskantoor, waar bestuur en ambtenaren zitten. „Niet een industrieterrein achter een stel doeken”, aldus de jurist van de gemeente.

’Oorlog’

Op het Vredenburg bleken sommige betogers deze week niet van goede wil. Andere horecaondernemers werden uitgescholden voor fascist en er werd gedreigd hun zaak ’in de fik te zetten’. Ook werden dinsdag bussen tegengehouden, en moesten woensdag 101 arrestaties worden verricht. Leiders van de betogers, die de gemeente vrijdag voor de rechter daagden, gebruiken de term ’oorlog’ en noemen de overheid een ’criminele organisatie’.

Van hun advocaat moet de politie alles in goede banen leiden, en valt de overlast te overzien. De advocaat van de gemeente wees juist op verschillende strafbare feiten: het niet aanvragen van demonstraties, hinder veroorzaken en bussen actief tegenhouden. Ook werd de Jodenster gebruikt, en dat kan weer tot heftige tegenreacties leiden.

Burgemeester Dijksma had ook toekomstige demonstraties kunnen verbieden, maar bood het Jaarbeursplein aan als alternatief, woog de rechter mee. ’Het demonstratierecht wordt in Utrecht maximaal gefaciliteerd, in 2020 vonden ruim vierhonderd demonstraties plaats in de stad’, merkt de gemeente na de uitspraak fijntjes op.