15.000 euro voor gouden tip in moordonderzoek 91-jarige vrouw

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in een onderzoek naar de dood van de 91-jarige Corrie van Geesbergen. Zij werd in mei 2019 dood aangetroffen in haar huis aan de Erasmusweg in Den Haag. Na uitgebreid onderzoek bleek dat ze is vermoord.