WK in Qatar lijkt geen feest voor de fans te worden: amper alcohol en geen one-night-stands

Insiders laten weten dat er ’geen uitzonderingen’ gemaakt zullen worden tijdens het WK, en dat single voetbalfans zich maar beter kunnen gedragen. Alleen getrouwde koppels mogen losgaan in de hotelkamer gedurende het voetbalfestijn in de woestijn. Naast seks buiten het huwelijk is ook seks met mensen van hetzelfde geslacht strafbaar in Qatar. Mensen die deze wetten overtreden kunnen tot wel zeven jaar cel krijgen.

FIFA heeft eerder gezegd dat ’iedereen welkom is’ tijdens het WK in Qatar, maar dat lijkt niet helemaal te kloppen. Volgens de Daily Star zijn boekingen van mensen met verschillende achternamen die een hotelkamer willen al afgewezen. Qatarese officials hebben nogmaals gewezen op de lokale cultuur, waarin openlijk affectie tonen niet gewenst is. De voorman van de Qatarese voetbalbond weet daarentegen nog niet of hij regenboogvlaggen wil verbieden uit de stadions.

Bekijk ook: KNVB verbolgen door hotels in Qatar die homostellen weigeren rond WK