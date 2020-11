‘Wat nu, Forum-kiezers?’

Met de dramatische implosie van Forum voor Democratie ligt er een enorm electoraat braak op rechts. Wie gaat dat gat vullen? Telegraafverslaggever Wierd Duk volgt Forum al jaren en kent veel van de hoofdrolspelers. Hoe heeft het zo slecht kunnen aflopen met de partij die op zeker moment de grootste was van Nederland? En verder: een Leidse docent zit thuis na ophef over moslimvragen in een schrijfopdracht. In de podcast nemen Roel den Outer en Wierd Duk de bewuste vragen door. Zijn ze echt zo schandalig? En er is een actie gestart om de lokale democratie in kaart te brengen. Hoe staat het ervoor en wat kan er beter?