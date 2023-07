Premium Het beste van De Telegraaf

Aantal aanslagen op woningen explodeert: ’Dit jaar mogelijk verdubbeling’

ROTTERDAM - De driedubbele aanslag in Rotterdam het voorbije weekend bewijst dat een oplossing voor het zorgwekkende probleem van explosies en beschietingen in bij woningen en panden ver weg is. Sterker, de politie houdt er ernstig rekening mee dat het aantal aanslagen op huizen zal verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden, toen iedereen zijn hart al vast hield voor het grote gevaar voor onschuldige burgers.