HEZINGEN - Crossmotoren, quads of buggies die dwars door natuurgebieden ’ploegen’ en andere recreanten de stuipen op het lijf jagen. Ieder weekend weer ontvangt Jeroen Buunen van Staatsbosbeheer hierover vele klachten. Naast wat ergernis roept dit ook steeds vaker agressie op, zo merkt de boswachter die in Twente werkzaam is.