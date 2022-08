Premium Het beste van De Telegraaf

Scala aan crises Coalitie in Catshuis: stevig overleg verwacht

Den Haag - Nederland zucht onder een scala aan crises. Het is aan coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU om daar een uitweg uit zien te vinden. In het Catshuis worden daarvoor donderdagavond de eerste inleidende beschietingen gedaan. De verwachting is dat het er stevig aan toe zal gaan, maar betrokkenen denken dat een compromis niet ver weg is. „Het is een overleg over crises, geen crisisoverleg.”