De Slag om Dokkum, een reconstructie

Voorstanders van Zwarte Piet demonstreren in Dokkum. Ⓒ Piroschka van de Wouw

Anti-Zwarte Pietactivisten hebben Dokkum in aanloop naar de Sinterklaasintocht onder druk gezet. Ze stelden voorwaarden aan een gesprek met burgemeester Marga Waanders. Er moesten lessen over Zwarte Piet worden gegeven op basisscholen of ’dialoogavonden’ met bewoners. „Ik heb een keer gedacht: waar ben ik aan begonnen?”