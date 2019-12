50 activisten Greenpeace opgepakt in Brussel

Greenpeace betoogde donderdagochtend, bij de start van de EU-top over het klimaat, bij de hoofdzetel van de Europese Raad en staken die symbolisch in brand. „De wereld staat in brand en onze overheden laten het branden. Het is niet genoeg om in 2050 klimaatneutraal te zijn”, aldus Greenpeace-directeur Jorgo Riss.

Ⓒ AFP

Het protest, waarbij ongeveer zestig activisten waren betrokken, werd tegen de middag beëindigd. Tijdens de actie was het gebouw niet toegankelijk.

De actie van Greenpeace stond in het kader van de EU-top rond klimaat die momenteel in Brussel gehouden wordt en van de European Green Deal die woensdag bekend werd gemaakt.