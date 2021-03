Politie vindt bijna 84.000 euro in handschoenenvak automobilist

De man werd bij een routinecontrole door de Duitse rijkspolitie aangehouden op de A61 richting Mönchengladbach. De 58-jarige werd meegenomen naar het politiebureau in Kempen, omdat hij geen goed verhaal had over de herkomst van de stapel geld die was opgeborgen in een bruine envelop.

Bij natelling op het politiebureau bleek het te gaan om in gaan om 83.900 euro. Bij grensoverschrijding moeten contante bedragen van meer dan 10.000 euro bij de douane worden aangeven.