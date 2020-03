’Geen militair ontslaan die is vrijgesproken’

"Dit gaat me mijn baan kosten"

De zaak draait om een marechaussee van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Tijdens een feestje om zijn veilige terugkeer uit Afghanistan en verjaardag te vieren, kwam er politie aan de deur. Toen de militair voor de agenten zijn identiteitsbewijs uit zijn zak haalde, viel er een wikkel cocaïne op de grond. Hij probeerde het nog weg te schoppen, maar tevergeefs. Waarop hij zei: „Dit gaat me mijn baan kosten.”

Defensie hanteert het beleid dat het bezit van harddrugs automatisch strafontslag betekent. De BSB’er werd begin 2017 weggestuurd. Omdat bezit van cocaïne ook strafbaar is, vervolgde justitie de man. Zowel de politierechter als later in hoger beroep de meervoudige militaire kamer oordeelde dat niet zonder twijfel kon worden vastgesteld dat de drugs van hem waren en sprak hem vrij.

Streep erdoor

Zijn vriendin meldde direct nadat de coke op de grond was gevallen dat het pakje van haar was. Ze had het in de broekzak van haar vriend gedaan omdat ze zelf kleren aan had zonder zakken. Hij zou daar niks van hebben geweten. Omdat dit niet viel uit te sluiten, spraken strafrechters hem vrij.

Desondanks was er wat defensie betreft in bestuursrechtelijke zin voldoende bewijs het ontslag te handhaven. De Centrale Raad van Beroep zet daar een streep doorheen. Volgens het hoogste beroepsorgaan op het gebied van ambtenarenrecht kan een besluit als dit niet overeind blijven wanneer de strafrechter eerder de onderbouwing als onvoldoende beoordeelde. Dit gaat volgens het orgaan in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat recht op een eerlijk proces garandeert. De raad draagt defensie op de marechaussee terug te nemen.

Grote gevolgen

Volgens zijn raadsman Michael Ruperti kan het vonnis grote gevolgen hebben. „In het bestuursrecht gelden minder hoge eisen voor bewijslast dan in het strafrecht. De strafrechter kan iemand vrijspreken, maar als de bestuursrechter de aanleiding voor ontslag aannemelijk acht, blijft dit gehandhaafd. Voor het eerst is nu vastgesteld dit niet kan. Het kan effect hebben op zaken die lopen en ik zie ook mogelijkheden voor mensen die eerder zijn ontslagen. Wat defensie uit dit vonnis moet halen, is dat personeel niet kan worden ontslagen vóór een uitspraak van de strafrechter, maar moet worden geschorst tot er een vonnis ligt.”

Het ministerie van Defensie laat weten er anders tegenaan te kijken. Volgens het departement is er sprake van een op zichzelf staand, dermate specifiek geval dat het geen repercussies heeft op het beleid. Drugs gelden binnen de krijgsmacht als een uitermate gevoelig onderwerp.

Jaarlijks tientallen ontslagen

Er geldt bij defensie een zerotolerancebeleid omdat de krijgsmacht drugsgebruik onverenigbaar vindt met oefenen onder gevaarlijke omstandigheden en met vuurwapens. Jaarlijks worden er tientallen militairen om deze reden ontslagen.

Te duur

Tegelijkertijd maakt defensie geen echte jacht op drugsgebruikers onder haar personeel. In 2006 sorteerden toenmalig chef defensiestaf Dick Berlijn en staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) voor op het uitvoeren van preventieve drugstesten. In de praktijk is hier niet veel van terecht gekomen. Volgens een zegsman van het ministerie vinden er geen drugs- en alcoholtesten op structurele basis plaats. Het is te duur en arbeidsintensief. De meest recente grote zaak dateert van afgelopen herfst toen op de Johan Postkazerne in Havelte negen man werden aangehouden vanwege drugshandel en bezit.