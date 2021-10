Sloveense ’twitterpremier’ ruziet met Mark Rutte

„Smakeloos”, oordeelt premier Rutte over de tweet waarin Van ’t Veld maar ook andere Nederlandse politici, onder wie voormalig Europees parlementariër en ex-minister Cora van Nieuwenhuizen en de overleden VVD’er Hans van Baalen, ’puppets’ van de Hongaarse filantroop George Soros worden genoemd.

Soros wordt door Janša en politieke geestverwanten zoals de Hongaarse premier Viktor Orbán gezien als het grote brein achter een progressief complot.

Ruzie

„Ik neem daar zo ver mogelijk afstand van”, aldus Rutte over het twittergedrag van zijn Sloveense collega. Het kabinet heeft de Sloveense ambassadeur in Den Haag op het matje geroepen naar aanleiding van de twittertirade van Janša.

Het weerhoudt de Sloveense premier er niet van om weer een tweet de wereld in te slingeren: „Nou Mark, verdoe je tijd niet met ambassadeurs en persvrijheid in Slovenië maar zorg er liever samen met Sophie in ’t Veld voor dat je eigen journalisten niet op straat worden afgeslacht”. Hij verwijst daarmee naar de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in juli.

Het is uitzonderlijk dat er op dit niveau ruzie ontstaat tussen twee lidstaten van de EU.

D66’er Sophie in ’t Veld is met een clubje collega’s in Slovenië om te onderzoeken hoe het gesteld is met de rechtsstaat en persvrijheid. Over de situatie in het land, nu tijdelijk EU-voorzitter, bestaan al langer zorgen.

Ongewenste bemoeienis

De delegatie heeft onder andere gesprekken met vertegenwoordigers van de rechtsspaak, de journalistiek en de overheid. De zittende premier zit niet op het bezoek te wachten en heeft de aanval geopend op de Nederlandse delegatieleider. De Sloveense premier ziet er ongewenste bemoeienis in van een linkse club die erop uit zou zijn om hem zwart te maken. „Wie zijn jullie? Hoe vaak hebben jullie een Duitse bondskanselier, een Nederlandse premier of een Franse president bezocht?”, schreef hij eerder op donderdag op Twitter. „Trouwens, de laatste keer dat er een journalist in de EU werd vermoord, was dat in Nederland”, aldus Janša, wederom verwijzend naar de moord op Peter R. de Vries.

Ook in het Europees Parlement is er woede over de Sloveense ’twitterpremier’. „Dit is een belediging voor hardwerkende democraten en in het bijzonder onze overleden voorzitter (Hans van Baalen red.)”, reageert VVD-delegatieleider Malik Azmani. Hij eist namens de liberalen excuses van de Sloveense premier. „Er is geen plaats voor dit soort verachtelijke opmerkingen in de Europese politiek.”

Parlementsvoorzitter David Sassoli heeft de premier opgeroepen om te stoppen met provocaties richting Europarlementariërs. „Aanvallen op leden van dit huis zijn ook aanvallen op Europese burgers”, stelt de Italiaan.

Ook hij moet het vervolgens ontgelden. „Slovenië is geen kolonie,” bijt Janša hem - wederom op Twitter - toe. „Laat uw parlementariërs alstublieft weten dat ze het Europees Parlement niet moeten misbruiken voor politieke intriges en zinloze aantijgingen aan het adres van Slovenië.”