Nederlandse Sara (40) al weken spoorloos verdwenen in Italië na ruzie met partner

Dit schrijven Italiaanse media. De vrouw, die van oorsprong uit Ethiopië komt, zou rond 22:30 uur zijn vertrokken uit haar huis in het Noord-Italiaanse Vigevano waar ze samenwoonde met haar Italiaanse vriend. Sindsdien is ze spoorloos verdwenen.

In een verklaring heeft haar man gezegd dat Sara zonder papieren en telefoon het huis had verlaten na een ’verhitte disuccie’. De man heeft naar eigen zeggen dagenlang naar haar gezocht, maar zonder enig resultaat.

Slechte integratie

De vrouw woonde en werkte in Nederland maar besloot in 2018 naar Italië te verhuizen nadat ze haar man had ontmoet.Volgens sommige lokale Italiaanse kranten kon Sara niet goed integreren in Italië. Ze zou geen baan en zelfs geen vrienden hebben.

Op de avond van de verdwijning zou Sara haar man geconfronteerd hebben met de mededeling terug te willen naar Nederland. „Ik begreep haar en zei dat ze moest doen wat het beste voor haar was. Maar de sfeer sloeg om en toen kregen we ruzie. Ze ging naar buiten en is nooit meer thuigekomen.”, zei haar man tegenover de kranten.

In een Italiaans televisieprogramma wordt gesuggereerd dat de vriend van Sara iets te maken heeft met haar verdwijning, maar hij ontkent. ,,Ik heb echt geen geweld tegen haar gebruikt, en zij ook niet tegen mij. Ik maak me ontzettend zorgen en vrees voor haar leven” verklaart hij tegenover opsporingsprogramma Chi l ha visto.

Zoektocht

Omdat Sara geen reisdocumenten, telefoon en geld heeft meegenomen, hebben de autoriteiten uitgesloten dat ze terug is gegaan naar Nederland. Volgens de krant La Provincia Pavese hebben brandweerlieden en duikers dinsdag een kanaal in Vigevano doorzoch na een aanwijzing dat haar lichaam daar gesignaleerd was, helaas zonder resultaat.