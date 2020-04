Coronacrisis in New York: ’Het is hier een slagveld’

Times Square is compleet verlaten als gevolg van de coronacrisis. Ⓒ Foto AFP

New York - De sirenes van ambulances zijn onafgebroken te horen in delen van New York. De lijken worden tijdelijk opgeslagen in gekoelde opleggers buiten de ziekenhuizen. Het epicentrum van de corona-crisis is in New York. Maar ook in andere delen van de VS schieten de grafieken van de besmettingen steil omhoog. Het Amerikaanse leger bestelde deze week honderdduizend body bags. President Trump voorspelt „twee pijnlijke weken.” Toch nemen nog steeds niet alle Amerikanen corona serieus.