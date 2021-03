Wanneer ben ik aan de beurt voor een prik? En welk vaccin krijg ik?

Binnenland

Brief werkgever geen alternatief voor modelverklaring avondklok

Mensen die voor werk naar buiten moeten als de avondklok van kracht is, moeten daarvoor de werkgeversverklaring gebruiken die op de website van de Rijksoverheid te vinden is. Een ondertekende brief van de werkgever is niet geldig als alternatief, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justiti...