Snelste man op hakken: slechts drie seconden trager dan Usain Bolt op 100 meter

Het is niet de eerste keer dat de 34-jarige man de snelste is op die afstand: eerder flikte hij dat ook al geblinddoekt, in een zak, op klompen en achteruit rennend. Rodríguez neemt het Guinness World Record over van een Duitser, André Ortolf, die in 2019 de 100 meter op hoge hakken in 14,02 seconden rende.

„De voorbereiding was zeer uitputtend en specifiek”, vertelde Rodríguez aan Guinness World Records. „Ik vind het een hele uitdaging om met hoge snelheid op hoge hakken te kunnen rennen. In Spanje zijn er wel meer races als deze en die zijn altijd goed verlopen voor mij.”

De tijd van Rodríguez is slechts 3.24 seconden langer op de honderd meter dan die van de meervoudig Olympisch kampioen Usain Bolt.