Driekwart slachtoffers gelooft niet meer in aangifte doen

Saskia Belleman

UTRECHT Op papier hebben slachtoffers van misdrijven een sterkere positie gekregen, maar in de praktijk profiteren daar heel weinig mensen van. Het gaat vooral vaak mis bij zaken die het Openbaar Ministerie zelf afhandelt, zegt de Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN).

In zaken die het OM zelf afdoet komt er geen rechter aan te pas, maar worden slachtoffers vaak vergeten. Volgens de Stichting Slachtofferhulp Nederland neemt driekwart van de in totaal vier miljoen slachtoffers niet eens meer de moeite om aangifte te doen omdat ze denken dat het zinloos is, of omdat de politie het ontmoedigt. Minder dan een kwart van de slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding vraagt daarom.

Bij rechtbanken gaat de behandeling van slachtoffers beter, maar dat is een relatief kleine groep. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat van de 1,5 miljoen ernstige zaken in 2020, er slechts 159.000 tot een strafzaak leidden. Dat betekent volgens bestuursvoorzitter Rosa Jansen van Slachtofferhulp dat er veel slachtoffers buiten de boot vallen. Zij pleit voor een betere samenwerking tussen het OM en haar stichting.

Het OM zegt dat zaken bij de rechter inderdaad anders lopen dan zaken die het OM zelfstandig afdoet, maar zegt „ook bij deze zaken zo goed als mogelijk samen te werken met Slachtofferhulp”.