LIVE Jawed S.: ’Hier veel varkens, maar de grootste is Geert Wilders’

Rechtbanktekening van verdachte Jawed S. (M), zijn advocaat Simon van der Woude (R) en voorzitter mr. Eli Gabel in de rechtszaal in De Bunker. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het proces tegen de 20-jarige Jawed S., verdacht van het plegen van een terroristische aanslag in een hal van het Centraal Station in Amsterdam, is maandag met enkele uren vertraging begonnen. Justitie ondervond problemen met het tijdig aanvoeren van de verdachte in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. S. zit in voorarrest op de speciale afdeling voor terroristen van de gevangenis in Vught.