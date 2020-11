Noord-Korea bouwt ’boomer’

De foto van Kim Jong-un uit juli vorig jaar waarmee de speculatie over een Noord-Koreaanse boomer op gang kwam. Ⓒ Foto ANP / HH

SEOUL - Noord-Korea is een ’boomer’ aan het bouwen, een duikboot die in staat is om ballistische raketten te lanceren. Daarvoor heeft de Zuid-Koreaanse geheime dienst gewaarschuwd tijdens een bijeenkomst met parlementariërs.