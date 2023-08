Spaanse justitie opent onderzoek naar bondsvoorzitter Rubiales na kus

Het onderzoek wordt gestart door de aanklager van de Audiencia Nacional, een rechtbank die zich onder meer buigt over zaken die zich afspelen buiten de landsgrenzen, met een (mogelijk) Spaans slachtoffer, zoals ook nu het geval is. Hoewel Hermoso zelf geen aangifte heeft gedaan tegen Rubiales, zegt justitie de verklaring waarin Hermoso zelf zegt dat de kus absoluut niet ’consentido’ (met instemming) was, als ’ondubbelzinnig’ te zien.

Klik hieronder door een tijdlijn van de zaak.

Hermoso stuurde deze reactie naar de Spaanse pers in reactie op de verklaring van Rubiales dat de kus ’wederzijds, spontaan, met instemming en euforisch’ zou zijn geweest. Ze verklaarde dat ze op ’geen enkel moment’ toe had gestemd en dat ze zich kwetsbaar had gevoeld en het ’slachtoffer van een impulsieve, seksistische en misplaatste daad’ van agressie. De speelster heeft 15 dagen om te beslissen of ze alsnog aangifte wil doen.

De aanklager zal bekijken of Rubiales vervolgd zal worden op overtreding van artikel 178 van het Wetboek van Strafrecht, dat het delict ’aanranding’ beschrijft. Indicatie daarvoor zou kunnen zijn dat de kus op de mond werd gegeven ’terwijl het hoofd van de speler met beide handen vast werd gehouden’.

Er zijn zes klachten tegen Rubiales ingediend, waarvan één afkomstig is van het coaches trainingscentrum CENAFE van Miguel Ángel Galán, en vijf van andere personen. Een van de klachten die het Openbaar Ministerie onderzoekt, heeft betrekking op ’obsceen exhibitionisme tegenover een minderjarige’, verwijzend naar het moment waarop Rubiales zijn kruis aanraakte in aanwezigheid van Infanta Sofía - de tweede dochter van koning Felipe van Spanje en koningin Letizia Ortiz Rocasolano - op de dag van finale.