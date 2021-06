Australiërs pakken sexy influencer en tv-persoonlijkheid op na cryptoactie

Premium Binnenland

Hoe de politie de onderwereld ’afluisterde’

In de jaren zeventig lanceerde de politie in New York tegen de maffia de grootste afluisteroperatie uit de geschiedenis. De operatie was een ’gamechanger’ in het gevecht tegen de georganiseerde misdaad. Een halve eeuw later deelt de recherche in Nederland een soortgelijke mokerslag uit. Een digitale...