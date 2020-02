Laatste maal drievoudig moordenaar: glas grapefruitsap en wafel

Dat gebeurde kort nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een laatste hoger beroep van de 58-jarige Nicholas Sutton had afgewezen.

Sutton had in eerste instantie levenslang voor de moord op zijn oma Dorothy in 1979. Hij was toen pas 18 jaar oud. Rond die tijd bekende hij nog twee moorden: een middelbare schoolvriend John Large en op nog een andere man.

Eenmaal in de gevangenis bracht hij een medegevangene om. Opmerkelijk was dat het gevangenispersoneel achter het gratieverzoek stond. Hij zou meerdere ruzies hebben gesust en een bewaker tijdens een oproer hebben gered.

Nicholas werd 19.26 uur lokale tijd dood verklaard. Volgens de Tennessean.com keek hij de mediavertegenwoordigers bij de executie recht aan.

In zijn laatste woorden sprak hij zijn dank uit aan zijn (op zijn verzoek niet aanwezige) familie en had het over ’de kracht van Jezus Christus’. Sutton koos een glas grapefruitsap en een wafel als laatste maaltijd.

De zus van de door Sutton omgebrachte schoolvriend John Large zegt tegen de site opgelucht te zijn dat hij dood is. „Mijn broer heeft nooit een leven kunnen hebben met een eigen gezin. Hij is op een gruwelijke manier aan zijn eind gekomen. Dat zal ik meneer Sutton nooit vergeven”. Amy Large was in de gevangenis present toen de executie werd uitgevoerd. Ze mocht er alleen niet als getuige bij zijn.

Uitgesteld

Tennessee schortte in 2009 executies op na controverse over de dodelijke injectie, maar stelde die in 2018 opnieuw in.

Nicholas Sutton is de zevende man die sindsdien werd geëxecuteerd en de vijfde die de elektrische stoel koos. De executie van Sutton is dit jaar de vierde in Amerika.

Sinds 1916 is hij de 139e die in Tennessee ter dood is veroordeeld.

De Amerikaan zat al bijna vijf jaar in ’death row’. In 2015 was de eerste keer gepland, maar hij heeft het al die jaren telkens met nieuwe procedures kunnen rekken.