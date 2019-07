Theater waarschuwt voor inhoud toneelstukken

Spoiler: met dit personage uit het toneelstuk ’Europe’ loopt het niet goed af. Ⓒ Screenshot van DonmarWarehouse.com

Londen - Het politieke correctheidsvirus dringt steeds verder door in de Londense theaterwereld. Werd er eerder al van tevoren gewaarschuwd als er in een voorstelling gerookt werd, of als er naaktheid of geweld te verwachten was, nu worden bezoekers ook al gealarmeerd als een stuk mogelijk een aanstootgevende inhoud heeft.