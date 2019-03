Krakersoorlog in de maak

De protestgroep We Are Here zit al weer enkele weken met de uitgeprocedeerde asielzoekers in de leegstaande huurwoningen. Deze zouden in principe over twee maanden gesloopt worden. Door het hele wijkje wonen nu weer mensen. De politie en gemeente gedogen de situatie.

Het Identitair Verzet is boos over het feit dat de We Are Here-groep niet wordt uitgezet en bezet sinds 10 uur vanmorgen een hoekwoning. Zij hebben proviand meegenomen en zijn van plan om net zo lang te blijven zitten, totdat er actie wordt ondernomen. Wat voor actie, dat laat de groep in het midden. Ook wil het verzet niet vertellen of het meer panden gaat kraken. Een woordvoerder: „Wij kraken hier ook een pand om een punt te maken. Het klopt, kraken mag niet, maar blijkbaar wordt het hier in Amsterdam allemaal gedoogd. Op deze manier willen wij aandacht vragen voor de in onze ogen grotere problematiek: dat mensen die het recht niet hebben om hier te wonen, ook worden weggestuurd.”

De We Are Here groep vindt dat de problematiek op een heel ander vlak ligt. Een woordvoerster: „Wat als er hier in Nederland iets gebeurt, waardoor wij moeten vluchten? Dan willen wij toch ook opgevangen worden en een nieuw leven opbouwen? Deze mensen willen precies hetzelfde en vechten daar al vijf en een half jaar voor.”

Het leidt tot nu toe vooral tot heftige scheldpartijen over en weer. Zowel We Are Here als het Identitair Verzet spreekt over doodsbedreigingen. De wijkagent houdt, samen met collega’s, voortdurend een oogje in het zeil.

De groep Identitair Verzet, die ook een hoekwoning in de Rudolf Dieselstraat bezet, heeft de sleutel van woningcorporatie Ymere gekregen.

Een woordvoerder van Ymere: ,,Deze woningen worden na de zomer gesloopt. Tot die tijd kan er een gebruikersovereenkomst worden getekend en dan mogen mensen het zolang bewonen. Wij vragen niet naar de politieke voorkeur van de mensen die daar willen zitten.”

Het komt voor Ymere als een verrassing, dat het nu om de groep Identitair Verzet blijkt te gaan. De woordvoerder: ,,Wij zijn hier niet gelukkig mee. Degene die de gebruikersovereenkomst heeft getekend, zegt dat hij een groep vrienden over de vloer heeft. Samen met de politie houden we dit nauwlettend in de gaten.”