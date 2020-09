‘De overheid vraagt begrip van de burger, maar faalt zelf’

Verder gaat het in de podcast over de vele miljoenen die Nederland heeft gedoneerd aan Palestijnse terreurorganisaties. Waarom is er niet voldoende onderzoek gedaan naar de besteding van dit belastinggeld en komt de partijdigheid van de verantwoordelijke minister, Sigrid Kaag van D66, in het gedrang? Ook komt de ondervertegenwoordiging van de regio in de nationale politiek aan bod. De Tweede Kamer is te eenzijdig, hoogopgeleid en Randstedelijk en dat werpt de vraag op: waar gaan alle subsidies naartoe?

