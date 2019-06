Harde wind: bomen bezwijken, evenementen afgelast

De muziekfestivals Pleinvrees in Amsterdam en Drift in Nijmegen hebben hun programma voor zaterdag geschrapt. Ook evenementen als het Kaas & Couscousfestival in Gouda, de Cuneradag in Rhenen en Band in de Tent in Culemborg gaan niet door.

In Den Haag en omgeving is er veel stormschade door omgewaaide bomen. Tramlijnen raakten gestremd doordat een boom op bovenleiding terechtkwam. De kettingzagen draaien overuren in de regio Haaglanden. Op veel plaatsen zijn bomen op auto’s beland.

Eerst buien, maar dan...

Vooral het westen en noordwesten hebben zaterdag te maken met buien. Maar ook in het binnenland kunnen enkele buien vallen voor. Het is overwegend bewolkt, maar er gloort hoop. In de middag breekt een zonnetje door, zo meldt Weeronline.

Het wordt 16 tot 20 graden, maar door de wind voelt het wat frisser aan. Er waait een flinke zuiden- tot zuidwestenwind in het binnenland. In de kustgebieden waait het zelfs stormachtig (windkracht 8) en in het noordwesten kan het zelfs tijdelijk stormen (windkracht 9). Aan de kust is er kans op zware windstoten.

Vanavond wordt het van het zuidwesten uit geleidelijk droog en schijnt de zon nog een tijdje.

Prima Pinksterdag

Zondag, Eerste Pinksterdag, wordt het een klein beetje warmer, 17 tot 22 graden, en blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden met een zwakke tot matige wind.

Met middagtemperaturen van 17 graden in de Kop van Noord-Holland, 20 in het midden en 22 in Limburg is het heel aangenaam. Kortom prima Pinkpop-weer, al moet wel rekening gehouden met een wisselvallig weer. Een mix van zon, wolken en enkele buien. Dus houd zowel de zonneklep als de regenponcho maar in de aanslag.

Maandag kunnen (onweers-)buien ontstaan. De maximumtemperatuur is vrij normaal voor juni: 18-22 graden.