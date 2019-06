Het lijkt bijna herfst, maar er gloort hoop

Het wordt 16 tot 20 graden, maar door de wind voelt het wat frisser aan. Er waait een flinke zuiden- tot zuidwestenwind in het binnenland. In de kustgebieden waait het zelfs stormachtig (windkracht 8) en in het noordwesten kan het zelfs tijdelijk stormen (windkracht 9). Aan de kust is er kans op zware windstoten.

Vanavond wordt het van het zuidwesten uit geleidelijk droog en schijnt de zon nog een tijdje.

Prima Pinksterdag

Zondag, Eerste Pinksterdag, wordt het een klein beetje warmer, 17 tot 22 graden, en blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden met een zwakke tot matige wind.

Met middagtemperaturen van 17 graden in de Kop van Noord-Holland, 20 in het midden en 22 in Limburg is het heel aangenaam. Kortom prima Pinkpop-weer.

Maandag kunnen (onweers-)buien ontstaan. De maximumtemperatuur is vrij normaal voor juni: 18-22 graden.