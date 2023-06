Bewindslieden massaal naar Keti Koti-herdenkingen

De massale aanwezigheid blijkt uit een lijst die minister Dijkgraaf (Emancipatie) wereldkundig heeft gemaakt. Op 1 juli is hijzelf bij de nationale herdenking in Amsterdam, waar ook het koningspaar, premier Rutte en de ministers Kaag (Financiën), Weerwind (Rechtsbescherming) en Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) aanwezig zijn.

Die dag reist minister Kuipers (Volksgezondheid) af naar Curaçao. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is op Aruba, terwijl minister De Jonge (Volkshuisvesting) naar een herdenking op Bonaire gaat. Ondertussen bezoekt staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) de eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Eerder werd al bekend dat minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) naar Suriname gaat.

Maar daar blijft het niet bij. Een grote groep bewindspersonen gaat van 28 juni tot en met 1 juli ook naar allerlei Keti Koti-vieringen in het binnenland. Zo bezoekt landbouwminister Adema een herdenking in Leeuwarden, terwijl onderwijsminister Wiersma zijn gezicht laat zien in Den Haag en Amsterdam. Stikstofminister Van der Wal gaat naar Keti Koti in Harderwijk en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) is in Almere.

’In het hele koninkrijk’

Volgens het kabinet is het Nederlandse slavernijverleden ’een pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis’. Daarom willen de bewindslieden er ’in het hele koninkrijk extra aandacht’ besteden: een jaar lang. Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk werd afgeschaft.

De aanwezigheid van de bewindslieden ligt gevoelig. Vorige week ging het kabinet nog in conclaaf met herdenkingscomités, nazaten van slaven en andere belangengroepen, onder meer over het precieze programma van de ’sorry-reizen’. Afgelopen december ontstond politieke en ambtelijke chaos in aanloop naar de excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden. Belangengroepen waren woedend dat zij vooraf niet betrokken waren bij de excuses. Ook nu is achter de schermen wekenlang gesteggeld over de invulling van de Keti Koti-herdenking.