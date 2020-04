Marechaussee post bij Duitse grens

Bij de grensovergangen met Duitsland is de marechaussee zichtbaar aanwezig en worden automobilisten aangesproken. Gevraagd wordt naar de reden van het oversteken van de grens. „Je ziet dat er toch nog wel Duitsers zijn die willen komen, maar als je ze aanspreekt laten de meesten zich overtuigen en draaien om. Dus over het algemeen gaat het goed”, zegt de woordvoerder van de marechaussee. In de binnensteden is dan ook geen sprake van grote drukke door Duitse kooptoeristen.

Alleen al bij Venlo ging het in de ochtend om „tientallen” auto’s. Mensen worden er ook op aangesproken als zij zich niet aan de gedragsregels houden, bijvoorbeeld als zij met meerdere personen in een auto zitten en geen familie zijn.

Geen bekeuringen

De marechaussee blijft de komende dagen teams inzetten op drukke plekken aan de grens. Bekeuringen vanwege het overschrijden van de grens worden niet uitgeschreven. Formeel gezien zijn die ook nog open.

Winkelend publiek bij winkels op de Nederlands-Duitse grens. Ⓒ ANP

„Zolang het goed gaat, is handhaven niet nodig. Maar in overleg kan dat beleid worden gewijzigd. Het Paasweekend handelen we dan naar bevind van zaken. Er worden overigens wel forse boetes uitgedeeld. We hielden een auto staande waarin vijf mensen zaten. Dat mag gewoon niet in verband met de anderhalve-meter-afstand-regel. Maar ook dat gaat over het algemeen goed.”