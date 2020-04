Veel Duitse dagjesmensen willen toch naar Nederland

Winkelend publiek bij winkels op de Nederlands-Duitse grens. Ⓒ ANP

VENLO - De marechaussee heeft vrijdag in de loop van de ochtend bij overgangen aan de Nederlands-Duitse grens al vele Duitse dagjesmensen aangesproken en er bij hen op aangedrongen huiswaarts te keren. Velen geven gehoor aan dat advies, zegt een woordvoerder, een enkeling is „eigenwijs” of geeft aan „een essentiële reden” te hebben voor een bezoek aan Nederland.