GroenLinks draait met aanval op kabinet

Met de aankondiging van Klaver om weer als vanouds van leer te trekken tegen het kabinet maakt GroenLinks een draai van 180 graden. Ⓒ ANP

Den Haag - De linkse partijen proberen het weer eens: samenwerking. Tijdens een bijeenkomst dinsdagavond in Amsterdam laten PvdA, GroenLinks en SP zien hoe die eruit kan zien: alleen steun verlenen aan kabinetsplannen in ruil voor investeringen in zorg, onderwijs, natuur en volkshuisvesting.