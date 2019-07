Kinderen ontroostbaar, sportveld moet weg

Directrice Janneke Colsen. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Heibel in Nijmegen-Oost: na veertig jaar moet het geliefde sportveld van basisschool De Buut weg. Na klachten van enkele buurtbewoners over geluidsoverlast heeft de gemeente dat besluit genomen, al wordt nog een laatste poging tot bemiddeling gedaan. Ouders en de schoolleiding zijn woest en dienen woensdag een petitie in bij het gemeentehuis, die dinsdagmiddag al zo’n 2500 keer ondertekend is. „Dit was het enige stukje van de wijk waar kinderen echt konden spelen!”