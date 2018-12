Strandtent na vuurzee al weer geopend

„Toen de brand voorbij was, is er dag en nacht gewerkt om het puin op te ruimen”, vertelt Sander Waaijenberg, met wie Lindsey over twee maanden een kindje verwacht. „Vervolgens hebben we gisteren met een groep van ongeveer tien tot twaalf vrienden en collega’s een vloer aangelegd en rond half tien ’s avonds waren we klaar. Het terras is inmiddels geopend en we kunnen weer!”

Met de hulp van vrienden en familie lukte het Sander Waaijenberg (l.) het afgebrande Blue Lagoon te voorzien van een nieuw terras. Ⓒ Blue Lagoon

De Scheveningse strandtent beschikt over een klein Italiaans keukentje, dat de vlammenzee ongeschonden doorstond. Hierdoor kunnen er, zij het met de nodige improvisatie, weer gerechten worden gemaakt en geserveerd. „Daarnaast hebben we van onze drankleveranciers mobiele koelingen gekregen, zodat er weer drank kan worden geschonken. Ook heeft onze bierleverancier een mobiele tap laten komen, die nu tijdelijk fungeert als bar”, aldus Waaijenberg.

Lindsey reageerde vlak na de brand al voor de camera’s van De Telegraaf. „Echt een vreselijk gezicht. Alles helemaal nieuw en opgebouwd. Nieuwe overkapping... Dit is heel triest.” Wel benadrukte de horeca-onderneemster dat de komst van haar kindje prioriteit nummer één is. „We pakken de zorg hier op en regelen alles, zodat het goed gaat komen”, aldus de hoogzwangere strandtenteigenaar.”