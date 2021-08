Bosbranden in Zuid-Italië eisen levens

REGGIO CALABRIA - Bosbranden in het zuiden van Italië hebben twee gepensioneerden het leven gekost. In het dorp Grotteria in de regio Calabrië kwam een man om het leven nadat zijn huis door vlammen was omringd. Het andere slachtoffer overkwam iets soortgelijks in het plaatsje Cardeto, meldde persbureau ANSA.