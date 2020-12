Oud-voorzitters keren zich af van SP-jongeren

SP en Rood bakkeleien al weken onderling nadat de jongeren de marxist Olaf Kemerink (21) tot hun voorzitter kozen. Volgens het bestuur van de moederpartij is Kemerink een ’zolderkamercommunist’, omdat hij lid zou zijn van communistische groeperingen, waaronder het Communistisch Platform. Dat is volgens de SP een politieke partij en het is bij de socialisten niet toegestaan ook lid te zijn van een andere partij.

Kemerink, en nog vijf andere Rood-leden, zijn inmiddels geroyeerd door de SP. Maar omdat de jongeren hem wel tot voorzitter hebben gekozen, heeft de SP besloten om de geldkraan naar Rood dicht te draaien. Het conflict is zo hoog opgelopen dat er vrijdagavond een besloten partijraad over wordt gehouden. In voorbereiding daarop heeft het SP-partijbestuur een vuistdik document samengesteld waaruit moet blijken dat communisten bij Rood binnen zijn gedrongen.

Verzet

Het verzet tegen de jongeren komt ook van zeven oud-voorzitters (van 2005 tot en met 2019) van de jongerenpartij. Zij hebben het SP-bestuur in een brief opgeroepen de poot stijf te houden en de banden met de jongerenpartij te verbreken. Rood is volgens hen niet meer ’jong IN de SP’, en dus is het volgens de oud-voorzitters onlogisch om de jongeren nog financieel te ondersteunen.

Bekijk ook: Knallende ruzie tussen SP en jongerenclub

Het zit de oud-voorzitters dwars dat de jongeren zich tegen de partijlijn afzetten. Ze schrijven: „Het doet zeer om te zien dat de kern van de jongerenorganisatie binnen de SP volledig is verdwenen, nu het voorstel om onafhankelijk politieke standpunten te uiten zonder ’bemoeienis’ van de SP is aangenomen.”

De oud-voorzitters adviseren het SP-bestuur om Rood ’niet meer aan te wijzen als dé jongerenorganisatie van de SP’. In plaats daarvan moet de socialistische partij ’verkennen of en hoe een aparte organisatie nodig is’ om ’jongeren binnen de SP een plek te bieden om actief te blijven’.