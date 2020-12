SP houdt geldkraan naar eigen jongerenpartij dicht

Dat laat een woordvoerder in de nacht van vrijdag op zaterdag weten. De partij kwam vrijdagavond voor een crisisberaad bijeen vanwege het hoog opgelopen conflict tussen SP en de eigen jongerenpartij. Die wordt volgens de SP overgenomen door communisten nu Olaf Kemerink tot voorzitter is gekozen.

Volgens het bestuur van de moederpartij is Kemerink een ’zolderkamercommunist’, omdat hij lid zou zijn van communistische groeperingen, waaronder het Communistisch Platform. Dat is volgens de SP een politieke partij en het is bij de socialisten niet toegestaan ook lid te zijn van een andere partij.

Het conflict liep dusdanig hoog op dat de partij besloot de geldkraan naar Rood dicht te draaien. De jongeren zijn boos op de SP omdat die een lijvig document online zette om te onderbouwen dat de jongeren radicaliseerden. ’Intimidatie’ en ’powerplay’ vond Kemerinks voorganger Arno van der Veen het. Dus organiseerde de SP vrijdagavond in crisissfeer een partijberaad.

Bekijk ook: Knallende ruzie tussen SP en jongerenclub

Conclusie na een stevig crisisoverleg: de geldkraan naar Rood blijft dicht. „Er moet echter volop ruimte zijn voor jongeren die actief willen zijn in de SP”, voegt de woordvoerder daar nog aan toe. „Daarom is besloten om ter ondersteuning van jongerenactiviteiten per direct budget vrij te maken en een jongerencoördinator aan te stellen die de jongeren en de afdelingen ondersteunt bij het organiseren van activiteiten.”

Onderzoek

Daarnaast komt er een commissie die onderzoek gaat doen naar hoe de situatie tussen SP en Rood zo heeft kunnen escaleren en of de regels in het conflict wel goed zijn nageleefd. De uitkomst van dat onderzoek tilt de partij wel over de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart heen, uiterlijk 1 mei moeten de resultaten er zijn.

De uitkomst is in lijn met het voorstel dat zeven oud-voorzitters (in de periode 2005-2019) van Rood in een uitgelekte brief deden. Zij vroegen het partijbestuur ook om Rood niet meer als dé jongerenpartij van de SP te zien, met overige jongeren te verkennen hoe zij actief in de partij kunnen blijven en onderzoek naar de situatie te doen.