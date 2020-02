Jaar van de RAT VAN FORTUIN

Ambassadeur Xu Hong tussen bestuursleden Boudewijn Poldermans (l.) en Jochum Haakma van de Netherlands China Business Council met Hans Poulis (r.) voorzitter van de Hong Kong Business Association. Ⓒ FOTO’s De Telegraaf

Ondanks de Corona-crisis in zijn land toonde de Chinese ambassadeur Xu Hong een groot gevoel voor humor. Dat Wie is de mol in China speelt bewijst volgens hem de goede banden met Nederland. En verder was hij verheugd dat de Chinese panda’s in het Ouwehands dierenpark eindelijk sex hebben gehad. „Hopelijk komt er dit nieuwe jaar een nakomeling”, sprak hij tot aller vermaak op de nieuwjaarsreceptie van Netherlands China Business Council in het Wassenaarse kasteel De Wittenburg.