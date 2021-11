Bronnen rond kabinet: coronapas uitgebreid naar dierentuin en pretpark, extra maatregelen horeca dreigen

Dan besluit het kabinet over aanvullende coronamaatregelen. De extra beperkingen kunnen zaterdag al ingaan, al is het waarschijnlijker dat het kabinet wacht tot het de Kamer erover heeft gedebatteerd. De uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar dierentuinen en pretparken is een gegeven. De voorbereidingen voor een bredere inzet van de coronapas zijn nog niet zo ver.

Andere beperkingen liggen wel op tafel, zoals de verplichte placering in cafés en restaurants, een vroegere sluitingstijd. Betrokkenen benadrukken dat hierover nog geen besluit is genomen.

Stijging ziekenhuisopnames

Afgelopen week scherpte het kabinet de coronaregels aan, met mondkapjes in winkels en een coronapas in sportscholen en musea. De vraag was toen of de stijging van het aantal ziekenhuisopnames volgens de verwachtingen zou doorzetten.

Ⓒ ANP / HH

Dat lijkt het geval. Momenteel liggen er 1647 patiënten in de ziekenhuizen, waarvan 319 op de intensive care. Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid) is dat aantal nog te overzien als ziekenhuizen weer meer samenwerken om coronapatiënten te spreiden.

Een andere variabele die het kabinet nog wilde aankijken, is de naleving van de basismaatregelen, zoals afstand houden en thuis blijven en testen bij klachten. „Laten we in ons gedrag zien dat we de boodschap van vorige week een beetje begrepen hebben?”, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) deze dinsdag in de Kamer. „We kunnen zelf heel veel doen. Het virus verspreidt zich namelijk niet vanzelf - mensen doen dat.”

Irritatie in de Kamer

Het afschuiven op wat het volk allemaal verkeerd doet, zorgt voor irritatie in de Kamer. „Het kabinet laat zich wéér overvallen door het virus”, zegt PvdA-Kamerlid Kuiken. „Het bron- en contactonderzoek is niet op orde, de wachttijden in de teststraten lopen op, de boosters laten op zich wachten en de QR-code is lek.”

Zij wil dat het kabinet nu extra maatregelen neemt en niet wacht tot vrijdag. Ook D66, PVV en GL dringen aan op verbeteren van de testcapaciteit en snelheid met een derde prik voor ouderen. De Jonge is met de uitvoerders in overleg om te kijken of die ’boostercampagne’ toch eerder kan beginnen dan in december (voor 80-plussers) en januari (voor de 60-plussers).

Intussen is Nederland tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk aan inkomende toeristen stelt, waaronder een extra prik voor wie met het vaccin van Janssen is ingeënt. De CDA-bewindsman vindt dat EU-landen de adviezen moeten volgen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat de boosterprikken nog niet voor iedereen adviseert.